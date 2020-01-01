PAN City Group вошёл в число лидеров рейтинга добросовестных застройщиков Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Состоялись подведение итогов и церемония награждения победителей V рейтинга добросовестных застройщиков Перми, организованного Агентством СВОИ. Об этом сообщает пресс-служба PAN City Group.

Рейтинг формируется на основе данных статистики, опросов экспертов и жителей новостроек и опирается на такие критерии надёжности застройщиков, как соблюдение сроков сдачи объектов, качество возводимых домов, стаж работы на рынке, деловая репутация и другие. Девелопер PAN City Group вошёл в число лидеров рейтинга в номинации «Наибольшая устойчивость финансового ресурса застройщика».

PAN City Group создаёт дома, в которых комфортно жить, буквально примеряя на себя функционал каждого квадратного метра. Каждый объект — это индивидуальный проект, который девелопер проживает шаг за шагом — от идеи до передачи ключей новосёлам. В портфеле проектов множество ярких и узнаваемых жилых комплексов Перми, определяющих современный облик города: ЖК «Петропавловский», ЖК «Альпийская горка», ЖК «Аврора», ЖК «Салют», ЖК «Атмосфера», ЖК «Маяк», ЖК «Салют», 2-й дом1, жилой квартал SMART City2. В планах застройщика — продолжать начатые проекты и создавать новые для комфортной жизни своих клиентов, на благо города, края, страны.

Выбрать и забронировать квартиру в строящихся жилых комплексах можно на сайте panperm.ru, а также обратившись к менеджерам отдела продаж PAN City Group3по телефону 207-17-07.

1ЖК «Салют» — строящийся многоквартирный дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://salutdom.ru/.

2ЖК SMART City — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская, 52а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/

3PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект» и ООО СЗ «Сити Проект»

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