Мария Сыропятова Индекс цен производителей промтоваров в Прикамье за месяц вырос на 2,8% Заметнее всего индекс вырос в производстве кокса — на 13,6% Поделиться Поделиться Твитнуть

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В ноябре 2020 года индекс цен производителей промышленных товаров Пермского края по отношению к предыдущему месяцу составил 102,8%. Такие данные приводит Пермьстат.

Больше всего индекс вырос в производстве кокса — на 13,6%, производстве нефтепродуктов — на 7%, обработке древесины и производстве изделий из дерева — на 5%, производстве металлургической продукции — на 4,3%. В добыче сырой нефти и газа рост составил 3,6%.

При этом в добыче прочих полезных ископаемых, наоборот, индекс показал отрицательные значения (-2,3%).

В целом за одиннадцать месяцев 2020 года индекс цен производителей промышленных товаров Пермского края продолжает показывать снижение на 5,4% относительно декабря 2019 года.

Наиболее существенное снижение приходится на сектор добычи полезных ископаемых (-18,1%), в то время как в обрабатывающих производствах снижение менее заметное (-2,5%).

Но в ряде отраслей индекс показывает рост: в производстве лекарств и материалов, используемых в медицинских целях (+35,7%), лесоводстве и лесозаготовках (+39%), металлургическом производстве (+19,1%), производстве электрического оборудования (+16,2%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (+19,4%), ремонте и монтаже машин и оборудования (+26,1%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (+8%), в текстильной промышленности (+6%).



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