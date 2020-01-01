Руководителем «Справедливой России» в Прикамье переизбрана Вероника Куликова
Партия «Справедливая Россия» провела 19 декабря конференцию регионального отделения, на которой был избран новый руководитель. Делегаты конференции единогласно поддержали кандидатуру Вероники Куликовой, занимающей этот пост с 2016 года. Ранее президиум Центрального совета партии рекомендовал её на эту должность.
По словам Куликовой, главной задачей прикамских «справедливороссов» является участие в избирательных кампаниях 2021 года.
«Мы находимся в самой активной фазе подготовки к новому избирательному циклу. Прежде всего, я говорю о формировании команды и стратегии участия в выборах в Государственную думу, Законодательное собрание Пермского края и Пермскую городскую думу», — заявила она.
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