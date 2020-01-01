Руководителем «Справедливой России» в Прикамье переизбрана Вероника Куликова Поделиться Поделиться Твитнуть

Партия «Справедливая Россия» провела 19 декабря конференцию регионального отделения, на которой был избран новый руководитель. Делегаты конференции единогласно поддержали кандидатуру Вероники Куликовой, занимающей этот пост с 2016 года. Ранее президиум Центрального совета партии рекомендовал её на эту должность.

По словам Куликовой, главной задачей прикамских «справедливороссов» является участие в избирательных кампаниях 2021 года.

«Мы находимся в самой активной фазе подготовки к новому избирательному циклу. Прежде всего, я говорю о формировании команды и стратегии участия в выборах в Государственную думу, Законодательное собрание Пермского края и Пермскую городскую думу», — заявила она.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.