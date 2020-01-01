За сутки в Прикамье скончались 35 человек с диагнозом коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в Пермском крае за предыдущие сутки. В регионе выявлено 333 новых случая заражения COVID-19: 131 человек проходит лечение в больницах, 202 — амбулаторно. За сутки скончались 35 человек, инфицированных коронавирусом.

Из 333 новых инфицированных — 146 мужчин, 187 женщин и 11 детей. Среди взрослого населения: от 15 до 29 лет — 28 человек, от 30 до 49 лет — 80 человек, 128 в возрасте 50—64 и 86 человек старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных составил 1,2%, коэффициент распространения болезни — 1,03. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 26 988 человек.





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