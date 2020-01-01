В четырех территориях Прикамья расселены все дома, признанные аварийными до 2017 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Четыре муниципалитета Прикамья полностью завершили расселение аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Целью нацпроекта является ликвидация всего жилого фонда, признанного аварийным до 2017 года.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что расселение аварийного жилья — один из приоритетов региональных властей. «С помощью нацпроекта и региональной программы к 2023 году порядка 18 тыс. жителей Пермского края должны улучшить жилищные условия. При этом по темпам расселения мы являемся лидерами в Приволжском федеральном округе — эту динамику важно сохранить», — отметил Махонин.

В текущем году расселение по нацпроекту завершили в Куединском муниципальном районе и Ординском городском округе. Ещё два муниципалитета выполнили план в прошлом году. Это Березники и Сивинский муниципальный район.

Наибольший объём аварийного жилья среди данных территорий расселен в Березниках — 1,7 тыс. кв. метров, в благоустроенные квартиры за 2019 год переехали 148 человек. Сейчас расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, продолжается в муниципалитете в рамках региональной программы. За прошедшие 11 месяцев года в территории было расселено 2,4 тыс. кв. метров аварийного жилья.

В Сивинском муниципальном районе после завершения расселения по нацпроекту аварийных домов не осталось. К началу прошлого года в территории было 447,6 тыс. кв. метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. За год этот объем был полностью расселен, 34 чел. переехали в новые квартиры.

В уходящем году большой объем аварийки — 1,3 тыс. кв. метров расселен по нацпроекту в Ординском городском округе, 81 чел. переехал в благоустроенное жилье.

В Куединском муниципальном районе ликвидировано 273,6 кв. метров жилья. Из этих помещений расселено 12 чел.

Напомним, в Прикамье реализован комплексный подход к расселению аварийного жилья. Одновременно реализуются две программы: нацпроект «Жилье и городская среда» и региональная программа. До 2025 года в сумме будет расселено порядка 600 тыс. кв. метров, новоселье отметят более 37 тыс. переселенцев.

По информации Министерства строительства Прикамья, за первые два года реализации нацпроекта и краевой программы этот план выполнен уже на четверть, на начало декабря в крае расселено почти 150 тыс.​ кв. метров аварийки, в новые квартиры переехали около 10 тыс. чел. Благодаря высоким темпам расселения Пермскому краю предоставлено 2,4 млрд руб. опережающего финансирования по нацпроекту на этапы 2020 и 2021 годов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.