В Прикамье продолжается обучение работников культуры в рамках нацпроекта Национальный проект «Культура» помогает работникам культуры усваивать новые знания Поделиться Поделиться Твитнуть

Новые знания им помогает получать федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура»: в его рамках работники сферы культуры всей страны приобретают новые знания. Главная цель — обеспечить отрасль высокопрофессиональными кадрами. Для её достижения созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, которые действуют при ведущих вузах культуры и искусства России. В Прикамье эта программа действует второй год: в 2019 году прошли обучение 225 человек, в 2020 году — 418, на 2021 планируется 644 человека.

Что очень удобно — никуда выезжать для этого не нужно. Курсы проходят онлайн. Сейчас центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров открыты в 11 вузах страны. Среди них есть не просто известные, но поистине легендарные учебные заведения:

1. Российская академия музыки имени Гнесиных;

2. Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова;

3. Академия русского балета имени А. Я. Вагановой;

4. Московская государственная академия хореографии;

5. Российский институт театрального искусства — ГИТИС;

6. Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова;

7. Дальневосточный государственный институт искусств;

8. Санкт-Петербургский государственный институт культуры;

9. Московский государственный институт культуры;

10. Краснодарский государственный институт культуры;

11. Кемеровский государственный институт культуры.

Обучаются работники сферы культуры самых разных направлений: сотрудники и руководители музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений, театров, филармонии, преподаватели и концертмейстеры детских школ искусств.

Так, например, для заведующей этноцентром Пермского дома народного творчества Натальи Кожановой было особенно важно именно общение с коллегами из других территорий. Во время курса по фольклористике она говорила о многонациональном Пермском крае, работе с национальными обществами и традиционной культурой. И, в свою очередь, узнала, как в этом же направлении работают в регионах страны.

«Нам прочитали часы по разным дисциплинам — мы смогли убедиться, что наши базовые знания глубокие и соответствуют современным требованиям. Все мы делали презентации на примере своих территорий, и в результате получилось так, что мы постоянно обменивались профессиональной информацией, узнали о работе друг друга, фестивалях, проектах, обменялись адресами, — рассказала Наталья Кожанова.— Среди спикеров были люди, которые для большинства специалистов являются легендами, и нам всем было очень важно их услышать. Например, нам читал лекции выдающийся фольклорист современности Вячеслав Щуров. Это была удивительная возможность увидеть и услышать человека, соединяющего время».

Начальник отдела культуры, молодёжной политики и туризма администрации Чусовского городского округа Дмитрий Акинфиев работал над тем, как повысить привлекательность своей территории, в Московском институте культуры, курс — «Культурный код территории. Технология формирования геобренда», тем более что сейчас по понятным причинам серьёзно вырос интерес к внутреннему туризму: «Помимо того, что я получил новые знания, я узнал много нового о развитии и продвижении туризма малых городов. Так как курс вместе со мной проходили коллеги со всей страны, то у всех нас была уникальная возможность посмотреть на опыт других территорий, и его, конечно, я буду использовать в своей работе».

Директор Березниковского музыкального училища Антон Андреев слушал курс, посвящённый финансово-экономической деятельности в сфере культуры, на базе Кемеровского института культуры. Вместе с ним другие курсы в том же вузе проходили ещё два сотрудника училища. Учреждение уже готовит заявки для участия в проекте в следующем году. В этом месяце учебное заведение представит кандидатуры ещё шестерых сотрудников, которые смогут получить дополнительное образование.

По словам заместителя министра культуры Пермского края Марины Илюхиной, творческие работники могут повысить квалификацию в рамках национального проекта «Культура» в самых лучших вузах страны.

«Федеральный проект «Творческие люди» помогает повысить компетенции работников культуры — тех, кто занимается подготовкой ребят, развитием художественного вкуса у молодого поколения. Это работники культуры со всех муниципалитетов Прикамья. При этом министерство культуры Пермского края не собирается останавливаться на достигнутом. Уже сейчас мы обсуждаем то, как можно выстроить систему проведения новых образовательных сессий в следующем году», — сказала Марина Илюхина.

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