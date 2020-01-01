Мария Сыропятова Реконструкцией здания для школы на ул. Целиной, 15 займётся пермская компания Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми подвела итоги аукциона на реконструкцию здания под школу на ул. Целинной, 15. Начальная максимальная цена контракта составила 296,3 млн руб.

Всего на аукцион поступили две заявки. Одна компания не была допущена к участию в аукционе из-за непредоставления всех необходимых документов. По итогам работы конкурсной комиссии контракт будет заключён с пермской компанией ООО «Урал-Инвест», предложившей выполнить все работы за 294,8 млн руб. Все работы должны быть выполнены в течение 793 календарных дней.

Напомним, ранее в здании на ул. Целинной, 15 размещалось бывшее профессиональное техническое училище. Новая школа будет рассчитана на 700 учащихся. При этом проектируемая школа будет состояться из двух блоков: блок А — это существующее здание, подлежащее реконструкции, блок В — вновь возводимая часть здания, объединённая с существующей переходом. В первом блоке разместятся основные помещения школы, во втором — актовый и спортивный залы с подсобными помещениями.

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