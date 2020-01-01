Елена Лодыгина журналист В Перми построен новый корпус гимназии №3 Поделиться Поделиться Твитнуть

В краевой столице завершилось строительство нового корпуса гимназии №3 в микрорайоне Гайва. Инспекция Госстройнадзора Пермского края выдала заключение о соответствии здания всем строительным нормам и требованиям. В январе в новом корпусе гимназии начнутся занятия.

Напомним, четырёхэтажное здание площадью почти 19 тыс. кв. м должны были сдать в строй не раньше первого квартала 2021 года. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, строительство нового объекта завершено раньше срока. Новое здание построено на месте старого корпуса гимназии, который не соответствовал современным требованиям. В новом корпусе есть актовый зал со сценой, два спортивных зала, раздевалки, библиотека и музей.​ ​Он рассчитан на 1050 учащихся.

Финансирование строительства велось из краевого и муниципального бюджетов в рамках Адресной инвестиционной программы.





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