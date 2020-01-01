Треть расходов бюджета Перми приходится на инвестиционные проекты Поделиться Поделиться Твитнуть

Инвестиционная составляющая бюджета Перми на 2021–2023 гг. составляет 36% общего объёма расходов. Всего — 16,8 млрд руб. Основная инвестиционная нагрузка на бюджет в связи с благоустройством города к 300-летию придётся на 2021 и 2022 годы. Бюджет развития в 2023 году составит 11,6 млрд руб. (27% расходов).

В число основных мероприятий к 300-летию города входят: комплексное благоустройство Комсомольского проспекта, улиц Ленина и Петропавловской, завершение благоустройства набережной реки Камы и городской эспланады, благоустройство скверов и парков в разных районах города, благоустройство микрорайонов индивидуальной жилой застройки, дворовых территорий многоквартирных домов, расселение граждан из аварийного жилья. Общий объём финансирования на эти цели в 2021—2023 годах составит 20,6 млрд руб.

Продолжится увеличение объёма средств на строительство и ремонт автомобильных дорог. В целом за три года на эти цели из бюджета города направят 22,5 млрд руб.

Другое направление, также, в общем, связанное с подготовкой к 300-летию, — участие в нацпроектах. В 2021–2023 годах в рамках нацпроектов предстоит привлечь средства на ремонт автомобильных дорог, расселение аварийного жилья, строительство школ и приобретение спортивного оборудования. На эти цели в проекте бюджета предусматриваются средства в объёме 2,2 млрд руб. в 2021 году и более 3 млрд руб. — ежегодно в плановом периоде.

В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2020 году обновили 152 двора. Финансирование на благоустройство дворовых территорий в 2021 году предусматривается в объёме 267,3 млн руб., в 2022 году — 278,7 млн руб. Кроме того, реализация нацпроекта «Жильё и городская среда» предполагает строительство автомобильных дорог на улицах Лесной, Карла Модераха, Александра Турчевича, Николая Воронцова, Василия Татищева, а также реконструкцию здания школы №93.

В рамках национального проекта «Образование» ведётся строительство нового корпуса химико-технологической школы «СинТез» на ул. Юнг Прикамья, рассчитанного на приём 1100 учащихся. Завершается строительство нового корпуса гимназии №3 в Орджоникидзевском районе. В начале следующего года 1050 детей смогут пойти в учебное заведение. Благодаря участию в национальном проекте «Демография» в Перми ведётся строительство четырёх детских садов по адресам: ул. Байкальская, 26а; ул. Евгения Пермяка, 8а; ул. Желябова, 16б; ул. Плеханова, 63.

Сергей Богуславский, председатель комитета Пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами:

Инвестиционная составляющая бюджета год от года растёт. Если раньше она была около 3 млрд руб. в год, то в 2020 году она выросла до 6 млрд руб. В этом году мы рассчитывали на сумму инвестиций порядка 11 млрд руб., однако пандемия внесла в расчёты свои коррективы. По прогнозам, в этом году инвестпроекты города получат порядка 6,8 млрд руб. На ближайшую трёхлетку мы рассчитываем на сумму порядка 10 млрд руб. по инвестсоставляющей ежегодно.

Неисполнение инвестиционных программ не может не внушать опасений, ведь, прежде всего, это объекты, которые пермяки могут не получить. Например, в минувшем квартале мы должны были сдать три школы и два детских сада. К сожалению, их ввод в эксплуатацию отложился до Нового года. Надеемся, что объекты получится принять в 2020 году.

Эти объекты мы держим на особом контроле. По каждому есть дорожная карта. Мы каждый этап на комитете отслеживаем, смотрим, как выполняются не только денежные обязательства, но и сроки реализации объектов. Эту работу мы продолжим и в следующем году, для того чтобы все социальные обязательства города перед пермяками были выполнены.

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