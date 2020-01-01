Елена Лодыгина журналист В Перми новогодняя ночь пройдёт без фейерверка Такое решение принято в связи с запретом на проведение массовых мероприятий Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми впервые в новогоднюю ночь не будет фейерверка в центре города из-за запрета краевого оперштаба на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Как пояснили в департаменте культуры Перми, такие меры приняты в целях недопущения массового скопления людей и соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

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