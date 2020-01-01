Наталья Радкевич В Пермском крае депутаты указали в декларациях за 2019 год недостоверные сведения Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Ильинского района Пермского края проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе в думе Ильинского городского округа. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По итогам проверки выяснилось, что трое депутатов думы Ильинского городского округа представили недостоверные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. В частности, они не в полной мере отразили все виды полученных доходов, а также данные об участии в коммерческих организациях в качестве учредителей. Кроме того, они не указали полные сведения об имеющемся в собственности имуществе.

По итогам проверки прокурор внёс в думу Ильинского городского округа представление. После его рассмотрения принято решение об объявлении этим депутатам предупреждения.

Напомним, ранее прокуратура Чайковского в ходе проверки выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе в отношении 11 депутатов местной думы, которые указали неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. В сведениях не были указаны расчётные счета, а также недвижимое имущество, находящееся в собственности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.