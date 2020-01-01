Елена Синица Определены победители «Флаэртианы» Призы вручались в трёх конкурсных программах Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В четверг, 17 декабря, были определены лауреаты XX Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Призы вручались в трёх конкурсных программах: международном конкурсе, национальном конкурсе «Российская Флаэртиана» и студенческом смотре.

Так, Гран-при получил фильм режиссёра Ежи Сладковского «Горькая любовь». Приз жюри ФИПРЕССИ достался фильму Младена Ковачевича «С Рождеством, Иу». Лучшим фильмом «Российской Флаэртианы» стала «Пена» Ильи Поволоцкого. Жюри студенческого конкурса выбрало работу Олеси Епишиной «Девяносто первый». Приз за открытие новых тем и новых героев получила Ева Малвад за фильм «Дитя любви», а за оригинальное художественное решение — фильм Малгожаты Голишевской и Каси Матея «Уроки любви».

Победители получат статуэтки и денежные призы. Гран-при «Большой золотой Нанук» — 6000 долларов, «Серебряные Нануки» за открытие новых тем и героев и оригинальное художественное решение — по 2000 долларов. Приз лучшему фильму «Российской Флаэртианы» — «Малый Золотой Нанук» и 75 тыс. руб., победитель студенческого конкурса получит статуэтку и 50 тыс. руб. Жюри международной кинопрессы ФИПРЕССИ передаст победителю диплом, а обладатель приза зрительских симпатий получит статуэтку. Часть кинолент были отмечены специальными упоминаниями жюри.

Церемония закрытия, как и сам фестиваль, состоялась в режиме онлайн в YouTube.

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