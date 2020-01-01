Елена Синица В Перми в выходные изменится движение шести автобусных маршрутов Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ»

В Перми с 00:00 часов 19 декабря до 05:30 21 декабря для всех видов транспорта будет перекрыто движение на участке ул. Карпинского от ул. Чердынской до ул. Норильской . Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на инженерных сетях в рамках реконструкции ул. Карпинского. Об этом сообщает «Рифей».

Из-за этого на указанное время изменится маршрут движения шести автоубсных маршрутов. Автобусы №4 от ул. Карпинского будут следовать по ул. Рязанской, ул. Космонавта Леонова, ул. Геологов, ул. Композитора Глинки, ул. Архитектора Свиязева, ул. Космонавта Леонова. В обратном направлении автобусы будут следовать по ул. Космонавта Леонова, ул. Рязанской, ул. Карпинского и далее по маршруту следования.

Автобусы маршрута №28 в направлении от ул. Милиционера Власова будут следовать по ул. Космонавта Леонова, ул. Рязанской, ул. Карпинского и далее по маршруту.

Автобусы маршрута №29 в направлении к ул. Милиционера Власова пойдут по ул. Карпинского, ул. Рязанской, ул. Космонавта Леонова и далее без изменений.

Автобусы маршрута №47 в направлении аэропорта Бахаревка будут следовать до конечного остановочного пункта «Микрорайон Ераничи» и далее по ул.Советской Армии в направлении Мачтобазы.

Автобусы маршрута №56 в обоих направлениях будут следовать по ул. Карпинского, ул. Рязанской, ул. Космонавта Леонова, ул. Архитектора Свиязева и далее по маршруту следования.

Движение автобусов №59 в направлении аэропорта Бахаревка будет организовано до конечного остановочного пункта «Микрорайон Ераничи» и далее по ул. Советской Армии, проспекту Декабристов, ул. Карпинского в направлении микрорайона Юбилейного. В направлении ул. Милиционера Власова автобусы этого маршрута будут следовать по ул. Карпинского, ул. Рязанской, ул. Космонавта Леонова и далее по маршруту следования.

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