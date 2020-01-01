Евгений Дёмкин: «Доверие пермяков — лучшая награда за нашу работу» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

Социологическое агентство «СВОИ» подвело итоги масштабного исследования строительного рынка Перми — V Рейтинга добросовестных застройщиков. Компания ПЗСП заняла в рейтинге первое место, набрав 4,7 балла из 5 возможных, сообщает пресс-служба предприятия.

Рейтинг добросовестных застройщиков — уникальное исследование, которое первые было проведено в 2011 году по собственной методике агентства «СВОИ». Проект реализуется в пять этапов: кабинетное исследование, бенчмаркинговое исследование, экспертный опрос, массовый уличный опрос населения и опрос собственников новостроек.

На итоговую оценку более всего влияют экспертные оценки, высказанные профессионалами рынка (риелторами, архитекторами, финансовыми аналитиками), и мнение жильцов. В числе параметров оценки — соблюдение сроков сдачи домов, их качество, финансовая устойчивость компании, её узнаваемость, уровень доверия к ней и другие.

Как рассказал руководитель агентства Александр Нода, исследование пермского строительного рынка на предмет выявления наиболее надёжных и добросовестных застройщиков для социологов агентства «СВОИ» стало традиционным и проводится каждые два года. Периодичность проведения рейтинга позволяет наблюдать изменение устойчивости строительных компаний в динамике. Так, из рейтинга 2020 года «выпали» компании-банкроты, тогда как оставшиеся работать застройщики существенно улучшили свои позиции в рейтинге.

Несмотря на существенные перемены на рынке, в рейтинге надёжности застройщиков Перми вот уже в пятый раз лидирует АО «ПЗСП». Из возможных 5 баллов компания получила 4,7 — наивысшая оценка среди 18 участников рейтинга 2020 года.

Напомним, в 2018 году ПЗСП, помимо того что стал лидером рейтинга, вместе с главной наградой получил диплом в номинации «Самый пунктуальный застройщик».

Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

— За всю свою историю ПЗСП ни разу не допустил задержки ввода своих объектов в эксплуатацию. При этом мы неизменно улучшаем качество строительства и отделки наших домов, оставаясь верными своему девизу: каждый новый дом должен быть лучше предыдущего. В будущем мы будем делать всё, чтобы оправдывать ожидания наших покупателей. Доверие и признание пермяков — лучшая награда за нашу работу.

В компании отмечают, что уверенная победа компании в рейтинге добросовестных застройщиков — результат командной работы всего коллектива ПЗСП — локомотива строительного рынка Пермского края.

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