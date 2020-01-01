Мария Сыропятова Задолженность по зарплате в Пермском крае на 1 декабря составила 6,3 млн руб. Сумма не изменилась с 1 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Задолженность по заработной плате в Пермском крае на 1 декабря 2020 года составила 6,3 млн руб., не изменившись по сравнению с данными на 1 ноября. Об этом сообщает Пермьстат.

Весь объём просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации транспорта. Численность работников, перед которыми есть долги, составила 79 человек. В среднем каждому из них должны 79,7 тыс. руб.

Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 5,8 млн руб. Это сумма не выплаченной заработной платы лицам, уволенным из организаций в прошлом году.

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