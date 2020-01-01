Елена Синица В Перми к 2023 году появятся три новых спортивных комплекса с бассейнами Поделиться Поделиться Твитнуть

В бюджете Перми на 2021–2023 годы запланированы средства на строительство спортивной инфраструктуры. За эти три года в городе планируется построить три спортивных комплекса с плавательными бассейнами.

Они будут расположены на ул. Гашкова, ул. Гайвинской и ул. Шпальной. Помимо этого, за это время достроят физкультурно-спортивный центр на ул. Академика Веденеева, реконструируют манеж «Спартак». Аукцион на его реконструкцию будет объявлен уже в январе 2021 года. Также планируется реконструкция стадиона «Юность» и ДС «Орлёнок».

«Радует, что мы наконец-то начали строить спортивные объекты: плавательные бассейны, стадионы. Развивается спортивная инфраструктура, а следовательно, вкладываются средства в подрастающее поколение»,— отмечает заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов.

Новые спортивные объекты будут способствовать увеличению доли прикамцев, регулярно занимающихся спортом. Напомним, в рамках нацпроекта в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» к 2024 году каждый второй житель страны (55%) должен систематически заниматься физической культурой.

Отметим, что в целом объектам общественной инфраструктуры власти Перми уделяют особое внимание. К ним относится строительство новых школ, детских садов, спортивных комплексов. На их строительство в 2021 году в бюджете предусматривается 7,6 млрд руб., в 2022 году — 6,1 млрд руб., в 2023 году — 4,5 млрд руб. За три года это порядка 18,2 млрд руб.

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