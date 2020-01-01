За сутки в Прикамье к аппаратам ИВЛ подключили 16 инфицированных COVID-19 пациентов Общее количество таких пациентов достигло 121 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в клиниках Пермского края к аппаратам ИВЛ подключили 16 пациентов, инфицированных COVID-19. Их общее количество достигло 121.

Также за сутки в регионе выявлен 331 новый случай заражения, что является очередным рекордом.

Также за сутки официально вылечился от вируса 361 человек.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе количество инфицированных достигло 26 326 человек. Из них вылечился 20 471 человек, скончались 1510 человек (933 — напрямую от вируса, 577 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 4084 человека. Свободный коечный фонд для лечения коронавируса в регионе составляет 28,3%.

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