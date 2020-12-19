Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать посетить в эти выходные, с 18 по 20 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

18 декабря с 04:40 до 19 декабря, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Францеска да Римини» (16+). Этот роскошный спектакль Пьеро Фаджони (сценография Эцио Фриджерио, костюмы Франки Скварчапино) впервые дал возможность зрителям Метрополитен познакомиться с чарующим миром редко исполняемой оперы Дзандонаи. Красота и элегантность музыки в этой адаптации средневековой истории Данте о бессмертной любви Паоло и Франчески полностью соответствуют классической красоте постановки. Вдохновлённая интерпретация дирижёра Джеймса Ливайна и великолепный состав: Рената Скотто и Пласидо Доминго в партиях любовников и Корнил МакНил в роли брутального Джованни.

18 декабря в 06:00 Grandson (18+), недавно выпустивший дебютный альбом «Death Of An Optimist», покажет фильм о создании альбома. В нём он подробно расскажет о своей музыке и социальном активизме, исполнит песни с альбома и покажет кадры из концертных туров, студии и закулисья. Стоимость билетов 10 долларов.

Ольга Шур

Пермская государственная художественная галерея

С 18 декабря в Пермской художественной галерее начнет работать новая выставка «Лес — дерево — род» (0+), посвящённая народному искусству и его глубинным аспектам. Коллекция народного искусства, включающая предметы конца XIX — третьей четверти XX вв., крайне редко выходит из запасников Пермской галереи, и эта выставка — возможность показать зрителям около 200 предметов из фондов.

С 18 декабря Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку «Множество переменных» (16+), посвящённую писателям-юбилярам начала зимы: автору сборника «Петербургские вершины» Якову Буткову, писателю-народнику Николаю Златовратскому, прозаику Алексею Плещееву и поэту-лирику Василию Красову.

С 18 по 27 декабря выставочный центр «Пермская ярмарка» приглашает на Ярмарку новогодних подарков (0+). Среди прочего, можно найти ёлки, ёлочные украшения, карнавальные костюмы, маски, пиротехнику, фейерверки, товары для детей, ювелирные изделия, бижутерию, изделия народных промыслов, книги, открытки и многое другое. Помимо выставки-продажи посетителей ярмарки ждут различные мастер-классы.

Андрей Чунтомов

Пермский академический театр оперы и балета

18 декабря в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского приглашает на премьеру оперы Моцарта «Дон Жуан» (12+). На пермской сцене история о герое-любовнике, его женщинах и возмездии превратится в драму о порядке и хаосе, а сам Моцарт окажется пророком нашего времени.

18 декабря в 19:00 в рамках XIV фестиваля Современной музыки «Sound 59» (0+) состоится концерт «Музыка молодых-2020». 19 декабря — концерт «В движении-2020», а 20 декабря — концерт «Метамодерн в звуках». www.sound59fest.ru

18 декабря в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Художественный музей Вены» (12+). Стоимость 200 рублей.

19 декабря с 04:40 до 20 декабря, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Борис Годунов» (16+). Для постановки в 2010 году в Мет выбрали почти полностью состоящий из артистов Мариинского театра состав артистов, вручили дирижёрскую палочку Валерию Гергиеву (кому же еще отвечать за русскую музыку), но заглавную роль мятущегося царя доверили немецкому басу Рене Папе, а постановку — американцу Стивену Уодсворту. Гергиев из множества существующих редакций партитуры выбрал ту, что с полным польским актом и сценой под Кромами, развернув перед публикой Мет максимально полное музыкальное полотно. Воссозданный в лучших традициях костюмных шоу Большого театра трон Годунова соседствует с резкой образностью силуэтных мизансцен; хроника Пимена пишется непосредственно в виду и трона, и самого царя; эта же всеобъемлющая книга послужит убежищем Юродивому и пьедесталом бунтующей толпе.

Никита Чунтомов

Театр-Театр

19 и 20 декабря в 19:00 Пермский академический Театр-Театр на сцене Большого зала филармонии покажет премьеру комедии «Три плюс кот» (16+). Многие зрители имели возможность познакомиться с литературной основой и актёрским составом спектакля ещё в период карантина: в мае в рамках онлайн-проекта «ТТ с доставкой» в соцсетях театра было показано видео читки пьесы. Герои пьесы — разведённый мужчина Сергей (Сергей Детков), его говорящий кот (Михаил Чуднов) и две идеально-неидеальные женщины — бывшая жена Сергея Вера (Мария Полыгалова) и его новая возлюбленная Юля (Анна Сырчикова). Постановщик — Борис Мильграм.

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19 и 20 декабря пройдёт фестиваль светового шоу «Просвет» (0+). В рамках фестиваля 15 художников и студий устроят мультимедийные шоу на нескольких площадках.

Завод им. Шпагина ждёт зрителей с 12:00 до 22:00, где свои работы представят шесть участников. Международная дизайн-студия Sila Sveta создаст пространство для полного погружения в цифровую реальность — под аккомпанемент от студии Monoleak природные проекции будут оживать, отзываясь на движения зрителей. Творческий коллектив TUNDRA разместит голографическую аудиовизуальную инсталляцию ROW, исследующую составные части окружающего пространства. Камерным событием станет работа Cocoon коллаборации SIGNATURA х-618, демонстрирующая загадочное таинство, скрытое от глаз — трансформацию биологического кода. В инсталляции Black Sunday дуэта 404.zero пространство будет пронизываться дарк-эмбиентом и кибернетическими структурами, где звук станет материалом для пространственных проекций. К истории региона обратится мультимедиа студия LUCH.PW с инсталляцией THE FOREST OF PARMA. Художники создадут настоящий хвойный лес и чум, где можно будет познакомиться с миром духов и древними сказами таинственной Пармы. Также локальный контекст стал основой для творчества команды Нели Старковой: она оборудует интуитивное арт-пространство CAMERA, где можно погрузиться внутрь себя через единство с пермским морем, давшим энергию для жизни растений и бескрайних лесов, с реками и озёрами. На этот проект вход осуществляется по предварительной регистрации, которая будет доступна на сайте фестиваля.

Одну из работ можно будет увидеть даже с расстояния нескольких километров. Телебашня РТРС с 19:00 до 23:00 станет масштабным произведением искусства, созданным командой медиахудожников и инженеров Lite Light. Ее основатель Иван Кабалин даст возможность зрителям «покорить» башню с помощью света и новых технологий.

В планетарии будет представлено полнокупольное шоу «Симулякр» команды Fluks, основанной медиахудожником и музыкантом Елизаветой Мамоновой. Работа предлагает поразмышлять о том, где проходит границы между реальностью и ее симуляцией. Планетарий будет работать с 12:00 до 21:00 по предварительной регистрации, которая будет доступна на сайте prosvetfest.ru.

В цирке разместится огромный «космический младенец» — часть большого триптиха команды Illuminarium3000 о путешествии вселенской частицы на Земле и её знакомства с природными пейзажами и технологическими объектами. Это можно будет увидеть с 12:00 до 21:00.

Приключения «космического младенца» продолжатся на фасаде Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского и в смартфонах зрителей — с помощью маски для Instagram. В Театральном сквере зрители смогут наблюдать масштабные проекции на фасад оперного театра. Оба дня — с 19:00 до 23:00. В проекционном шоу «Зона 42» студия dobro расскажет о феномене человеческого сознания наделять жизнью неодушевленные предметы и явления: от поклонения стихии в древности и до создания совершенного искусственного интеллекта в будущем. О своих поисках прекрасного в обыденных вещах, например, дуновении ветра или солнечном свете, расскажет турецко-российский медиахудожник Тургай Кылыч в работе COLOR OF ERROR. Каждые полчаса команда InteractiveDep, известная работами, основанными на взаимодействии человека и технологий, представит инсталляцию FACE-ID4000. Каждые полчаса фасад будет становиться интерактивным полотном — зритель сможет стать его частью и увидеть свое изображение на театре.

19 и 20 декабря с 12:00 на Заводе им. Шпагина пройдёт традиционный фестиваль Red Market (0+). На нём будут представлены коллекции одежды и аксессуаров от дизайнеров и креаторов из Перми и других городов, организована food-зона, а также пройдёт программа мастер-классов. Планируется участие более 60 дизайнеров.

19 и 20 декабря в 13:00 и 15:30 Пермский театр кукол приглашает на премьеру спектакля «Волшебник страны Оз» (6+). После спектакля ребят ждут весёлые игры и конкурсы с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.

19 декабря в 19:00 в Органном концертном зале в рамках VII Международного Рождественского фестиваля (6+) пройдёт концерт «Между классикой и джазом» (6+) в исполнении Трио Александра Маслова — коллектива известных Санкт-Петербургских музыкантов, уже многие годы радующих поклонников джаза своими музыкальными экспериментами.

19 декабря в 19:00 МТС.LIVE приглашает на Первый музыкальный фестиваль в расширенной реальности XR (18+). В программе Дора, Cream Soda, Feduk, Пошлая Молли и ЛСП.

20 декабря в 01:00 пройдёт не онлайн-концерт Pearl Jam (18+), но трансляция выступления на Олимпийском стадионе в Риме, состоявшегося летом 2018 года. Рядовым его точно не назовёшь: группа пробыла на сцене более трёх часов и исполнила почти четыре десятка песен. Отличный звук и качество изображения создадут полную «иллюзию причастности». Билеты от 9.99 долларов.

20 декабря в 01:00 пройдёт необычная онлайн-встреча (18+). Вокалист Scorpions Клаус Майне и два гитариста (Рудольф Шенкер и Маттиас Ябс) ответят на вопросы фанатов и дадут полезные музыкальные советы. Каждому поклоннику представится возможность задать хотя бы один вопрос кумирам, поэтому число участников ограничено — желающим стоит поторопиться. Билет стоит 25 долларов.

20 декабря с 04:40 до 21 декабря, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Набукко» (16+). Масштабное, многофигурное музыкальное полотно об ассирийском царе Навуходоносоре II, плененной израильтянами дочери его Фенене, возлюбленном Фенены — племяннике царя Иерусалима Измаиле и коварной Абигайль, внебрачной дочери Набукко, ставшей владычицей Вавилона. Спектакль-ветеран, созданный под музыкальным руководством Джеймса Ливайна, не покидает репертуар Мет уже много лет. Заглавную партию исполняет царственный Пласидо Доминго, который сам почти так же властителен и точно не менее знаменит, чем его герой.

20 декабря в 05:00 постхардор-коллектив Dance Gavin Dance (18+) выступит на Тауэрском мосту в Сакраменто. Группа сыграет треки, выбранные поклонниками через онлайн-голосование, а также ранее не исполнявшиеся песни. Билеты от 15 долларов.

Библиотека им. Горького

С 20 декабря Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на предновогоднюю выставку книжных историй «Мгновение до чуда» (16+). Читателям предлагают подборку «самых тёплых книг для зимних вечеров»: сборник «Рождественские истории» с произведениями классиков — Диккенса, Гофмана, Честертона, Лагерлеф; дилогия Донны Ванлир «Рождественские туфельки», «Рождественское чудо» — истории любви к жизни и к друг другу на фоне праздничного города. Для знатоков английского языкам — издание от Центра книги Рудомино «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса с иллюстрациями Х. Найс, Ф.Б. Пит, Э. Шинна. Отдельного упоминания заслуживает сборник «Мир сказок», где представлены образцы литературной сказки России и Германии первой трети XIX века на русском и немецком языках: сказки Гофмана «Щелкунчик» и «Золотой горшок» с иллюстрациями А.Г. Антонова («Щелкунчик»), братьев А.Г. и В.Г. Траугот («Золотой горшок»). На выставке представлены любимые всеми «Хроники Нарнии», книги из серии «Куриный бульон», «Ежевичная зима» Сары Джио и многое другое.

20 декабря в 14:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт третья встреча проекта «Культурный контакт: Петербург — Пермь», которую проведёт Анна Виленская — руководитель Открытого Музыкального Лектория в Санкт-Петербурге, пуляризатор классической музыки. Анна Виленская прочитает лекцию «Как устроена киномузыка на примере фильмов о Гарри Поттере» (6+). На встрече обсудят и покажут, как с помощью звуков создать пространственную иллюзию, описать происходящее на экране и как устроена музыка к фильмам о Гарри Поттере.

20 декабря в 18:00 кинотеатр «Кристалл IMAX» и проект TheatreHD покажут трансляцию спектакля «Щелкунчик» (6+). Главная рождественская сказка, обязательная составляющая новогодних праздников, чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка: всё это «Щелкунчик», сказочный балет по мотивам сказки Гофмана.

20 декабря в 22:00 пройдёт онлайн экскурсия-сюрприз (12+). Стоимость 200 рублей.

До 17 января Пермская арт-резиденция ждёт посетителей на выставку «Гармония контрастов» (0+). На выставке представлены инсталляции, скульптура, живопись и фотография. Авторы работ — Варужан Акопян, Андрей Мазур, Маргарита Хатимова, Виктория Ельцова, Дмитрий Лапшин, Юрий Шикин, Виктор Наймушин, Игорь Шушпанов, Елизавета Юшкова, Юрий Лапшин.

Ежедневно Okko показывает записи трёх постановок, номинированных на Национальную театральную премию «Золотая Маска». Для программы «Золотая Маска» online выбраны драматические спектакли: «Сирано де Бержерак» (18+) Александринского театра в постановке Николая Рощина, «Дети солнца» (16+) Новосибирского театра «Красный факел» режиссёра Тимофея Кулябина и художника Олега Головко и «Преступление и наказание» (18+) Санкт-Петербургского театра «Приют комедианта» режиссера Константина Богомолова и художника Ларисы Ломакиной. Созданные по классическим текстам, все три работы предлагают яркое и неординарное переосмысление этих произведений.

Ежедневно Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского приглашает на показ лучших спектаклей и концертов, которые размещены на платформе Permоpera.Online (0+). Здесь вы найдете пополняющуюся коллекцию видеозаписей: лучшие оперные и балетные спектакли текущего репертуара, разнообразные симфонические и камерные концерты, архивные программы о легендарных артистах и событиях, изменивших ход театральной истории, а также виртуальные экскурсии, бэкстейджи, проекты для детей и многое другое.

Портал «Культура.РФ» представляет более 100 отечественных кинолент. Здесь собраны картины из рейтингов «Сотня лучших фильмов для школьников» и «Сотня лучших отечественных мультфильмов», а также обладатели премии Американской киноакадемии «Оскар». Например, можно увидеть сказочный советский фильм «Айболит-66» (0+).

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