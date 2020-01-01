Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Церемония вручения премии «Золотая маска» состоится 21 декабря в Театре-Театре Поделиться Поделиться Твитнуть

РИА Новости

В самый короткий день в году, 21 декабря, зрители, пришедшие в Театр-Театр на мюзикл «Винил» (12+), получат неожиданный бонус: они станут свидетелями церемонии вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Нынешняя «Золотая маска» прошла в онлайн-формате, награды нашли своих героев пока только виртуально, и вот теперь они будут вручены уже в реальной реальности.

Церемония состоится сразу после окончания спектакля, признанного жюри «Золотой маски» лучшим российским мюзиклом сезона-2018/2019. Для вручения наград в Пермь специально прибывает президент Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Игорь Костолевский.

Мюзикл Евгения Загота «Винил» в постановке Бориса Мильграма заработал пять «Золотых масок» в номинациях: «Оперетта — Мюзикл/Спектакль», «Оперетта — Мюзикл/Работа дирижёра» — Татьяна Виноградова; «Оперетта — Мюзикл/Женская роль» — Анна Огорельцева; «Оперетта — Мюзикл/Мужская роль» — Марат Мударисов; «Оперетта — Мюзикл/Лучшая роль второго плана» — Илья Линович.

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