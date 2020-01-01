Большая книжная ярмарка представляет лекции и дискуссии от современных российских учёных Поделиться Поделиться Твитнуть

С 24 по 27 декабря 2020 года на территории «Завода Шпагина» пройдёт Большая книжная ярмарка (0+). Особенностью события в этом году станет обширная деловая программа. Так, в рамках деловой программы пермяков ждут «Научпоп» (12+) и несколько часов лекций и дискуссий от современных российских учёных.

«Научпоп» — научно-популярная программа про презентацию и применение интеллекта в современном медийном контексте. На протяжении четырёх дней в рамках «Научпопа» состоятся восемь мероприятий, которые будут абсолютно бесплатны для зрителей.

Публичная дискуссия о популяризации науки (12+)

Популяризация науки — это временное модное явление или устойчивая тенденция? Просвещение или развлечение? Нужна ли науке аудитория и аудитории наука? С кем важнее работать: с детьми или взрослыми? Обсудим на дискуссии с Андреем Клименко (Teleport Media), Данилом Гилёвым (ПНППК/ПГНИУ/Фотоника) и Дарьей Дягелец (школа «Точка»).

Клуб любителей фэнтези (12+)

Участники «Клуба любителей фэнтези» порассуждают о том, что для них этот жанр: другая реальность или то, что можно вплести в обыденную жизнь, как на них повлияло фэнтези и отражается ли это в том, чем они сейчас занимаются.

Дискуссия «НЕстоличные подкасты: какие они?»(12+)

На дискуссии обсудят опыт пермских подкастов, выяснят, какие цели преследуют авторы проектов и как выбирают темы, нужны ли подкасты СМИ и корпорациям. Своим опытом поделится Арина Лякишева, директор студии подкастов Venture Media из Екатеринбурга.

Онлайн-лекция «Новое рождение подкастов в России» (12+)

На лекции Александра Головина слушатели узнают об индустрии подкастов и как развивалось это направление, почему каждый второй их запускает и почему бум аудиодискуссий произошёл относительно недавно.

Спикер: Александр Головин — автор и ведущий подкаста «Критмышь», сооснователь студии подкастов «Две дорожки» (Санкт-Петербург), выпускник магистратуры по научной коммуникации Университета ИТМО.

Лекция «Между книгой и экраном: почему мы всё ещё читаем книги и смотрим сериалы?» (12+)

На лекции посетители узнают об истоках жанра сериала в литературе, как серийность работает в кино- и телеиндустрии, почему авторы продолжают писать частями, а мы ждём эти книги годами. В каких случаях это оправданно и выгодно и какова обратная сторона сериальной зависимости?

Спикер: Константин Мильчин — книжный критик, шеф-редактор сервиса аудиокниг Storytel.

Лекция «Новая медиареальность: между фейком и хайпом. Популяризация науки в новых медиа» (12+)

Главред студии перевода и озвучивания научно-популярных видео Vert Dider Елена Смотрова расскажет о том, откуда берутся и как готовятся новости науки в разных форматах, как не вестись на фейки и почему это важно именно сегодня.

Спикер: Елена Смотрова — главный редактор студии перевода и озвучивания научно-популярных видео Vert Dider, переводчик художественной и научно-популярной литературы.

Интерактивная лекция «Нейронаука для детей и подростков» (12+)

В ходе беседы слушатели узнают, из чего состоит и как работает наш мозг, какими инструментами пользуются учёные и врачи, чтобы заглянуть внутрь мозга, и правда ли есть устройства, способные прочитать наши мысли.

Спикер: Софья Куликова — старший научный сотрудник лаборатории междисциплинарных эмпирических исследований НИУ ВШЭ, PhD в области нейронаук.

Интерактивная лекция «Космос близко» (12+)

На интерактивной лекции участники встречи узнают уровни увлечения космосом и астрономией, определят свой уровень интереса, а также поймут, что необходимо делать, чтобы стать ближе к космосу и почувствовать его влияние в нашей жизни.

Событие будет интересно начинающим и опытным любителям астрономии, родителям, детям, которые интересуются космосом, а также всем, кого волнуют тайны Вселенной.

Спикер: Сергей Полищук — руководитель астроклуба «Телескоп», популяризатор науки, координатор Международного фестиваля научно-популярного кино Future.doc.

Большая книжная ярмарка пройдёт с 24 по 27 декабря на «Заводе Шпагина». Подробнее: https://vk.com/booksperm59

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