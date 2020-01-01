Комиссия в помощь городскому транспорту Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В июне 2020 года была создана временная депутатская комиссия по контролю за организацией работы транспортной модели в Перми, которая помогает мэрии грамотно оптимизировать работу общественного транспорта.

Идея о её создании поднималась на протяжении всего хода транспортной реформы, начиная ещё с прошлого года, но оформлена была на июньском заседании комитета по городскому хозяйству Пермской городской думы. В итоге в состав комиссии вошли депутаты Олег Афлатонов, Вероника Куликова, Александр Филиппов, Павел Фадеев и Валерий Шептунов.

Один из инициаторов её создания — депутат Александр Филиппов — стал впоследствии её председателем

Непосредственным толчком к её оформлению стал заключительный этап внедрения новой маршрутной сети, стартовавший 1 июня 2020 года. Именно тогда на весь город была распространена система бесплатных пересадок и безналичной оплаты проезда.

Проблемы, наблюдавшиеся в первые дни активного внедрения системы, привели к массовому обращению граждан к депутатам, в частности к Филиппову. В заседаниях комиссии помимо представителей горадминистрации и депутатов принимали участие перевозчики, представители Контрольно-счётной палаты и Пермской торгово-промышленной палаты.

Летом были определены четыре приоритетных направления деятельности комиссии: анализ контрактов, изменений маршрутной сети, корректный учёт пассажиропотока и экономика отрасли.

Одной из центральных тем обсуждений стала оптимизация затрат на общественный транспорт. Во многом на увеличение расходов на эту отрасль повлияли коронавирус и последовавший режим самоизоляции: пассажиропоток временами падал до 5% от планируемого.

Но не только. «Основной провал произошёл из-за плохого планирования, учёта пассажиропотока и расчёта финансов. То есть именно там, где и говорили депутаты, — рассказал Александр Филиппов. — По предварительным подсчётам, транспортная отрасль потребует по итогам года около 2,5 млрд руб. дотаций вместо расчётных 800 млн руб. И сегодня депутаты и администрация вынуждены изыскивать эти средства».

Во время заседаний депутаты, в частности, неоднократно обращали внимание на значительное расхождение между показателями системы АСУП и ЕСОП.

Во время работы комиссии представители мэрии озвучивали планы по изменениям маршрутов и даже отказ от части бесплатных пересадок, Эти планы были раскритикованы членами комиссии.

«Мы чётко и ясно обещали людям бесплатные пересадки. И теперь не можем «откатывать» назад и говорить «мы просчитались», мы — депутаты — не просчитывались», — во время одного из заседаний заявил депутат Павел Фадеев.

Также у членов комиссии часто возникали вопросы к планам мэрии отказаться от кондукторов. На этот счёт Александр Филиппов отметил, что пока вопросов больше, чем ответов: «Мы пока не очень готовы к внедрению такого метода оплаты проезда, вопрос в стадии проработки».

В итоге не в последнюю очередь по требованию временной комиссии в горадминистрации сменился куратор транспортной отрасли — вместо Людмилы Гаджиевой с 1 декабря ответственным стал Анатолий Дашкевич.

«Сегодня мы находимся в ситуации некой перезагрузки работы всего городского хозяйства, и это касается не только транспорта. Как известно, в структуре городской администрации происходят большие изменения. Алексей Дёмкин, до недавнего времени наш коллега-депутат, сегодня назначен и. о. главы Перми. Неизбежны и другие кадровые перестановки. Значит, произойдёт переосмысление всей городской политики, будут внедрены новые подходы к работе. Я уверен, что и в сфере транспорта будут приняты решения, которые сделают работу отрасли более стабильной и понятной как для пассажиров, так и для городской власти», — резюмирует Александр Филиппов.

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