Наталья Радкевич И. о. ректора ПГМУ им. академика Вагнера назначена Наталия Минаева Она будет работать в этой должности до 31 марта 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Исполняющей обязанности ректора Пермского государственного медицинского университета им. академика Вагнера назначена Наталия Минаева, ранее работавшая проректором по образовательной деятельности вуза. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ПГМУ.

Наталия Минаева — доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии факультета дополнительного профессионального образования. Её педагогический стаж составляет больше 20 лет. Также Минаева — учёный секретарь диссертационного совета ПГМУ, эксперт Рособрнадзора. Награждена почётным знаком «Отличник здравоохранения». Наталья Минаева назначена исполняющей обязанности ректора до 31 марта 2021 года.

Напомним, прежний ректор Пермского медуниверситета Ирина Корюкина скончалась 7 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом.

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