Елена Лодыгина журналист Проектную документацию по долгострою на ул. Толмачёва, 15 откорректируют за 200 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края провёл закупку у единственного поставщика на корректировку проектной документации незавершённого объекта строительства — недостроенного дома на ул. Толмачёва, 15 в Перми. Начальная максимальная цена контракта составила 243,3 тыс. руб.

Договор заключён с ООО «Институт Пермский Промстройпроект» за 200 тыс. руб.

Как сказано в конкурсной документации, подрядчик в срок до 29 января 2021 года должен выполнить корректировку проектной документации, определить сметную стоимость строительства здания, получить положительное заключение Госэкспертизы на проектную документацию и др.

Напомним, долгострой на ул. Толмачёва, 15 стал первым проблемным домом в Пермском крае. Здание начало строиться в 2008 году, его планировалось завершить в 2011 году. В 2015 году застройщика — ООО «СтройСфера» — признали банкротом. Директора ООО «СтройСфера» Михаила Пьянкова признали виновным в злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве компании.

В 2019 году ПАИЖК организовало техническое обследование дома и разработку проекта достройки. В феврале 2020 года ЖСК «Толмачёва, 15» получил разрешение на достройку дома. Площадь 22-этажного дома составит 9,93 тыс. кв. м. Объект рассчитан на 167 квартир.

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