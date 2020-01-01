Елена Лодыгина журналист В Перми из-за неисправности самолёта был задержан рейс до Москвы Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми 17 декабря 2020 года в связи с технической неисправностью воздушного судна В-737 был задержан рейс СУ-1769 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь в Москву. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Вылет был задержан до 03:30. Всего на рейс было зарегистрировано 134 пассажира, из них четверо несовершеннолетних.





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