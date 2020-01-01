Уже 283 дольщика проблемного ЖК «Первый пермский микрорайон» получили выплаты Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае продолжается процесс предоставления выплат дольщикам проблемного жилого комплекса «Первый пермский микрорайон». По данным банка «Дом.РФ», на 15 декабря выплаты получили уже 283 человека. Всего на объекте 393 дольщика, приём заявлений продолжается, напоминают в краевом минстрое.

Ускорить принятие решения по «Первому пермскому микрорайону» получилось благодаря личному участию губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в переговорах с руководством федерального Фонда защиты прав дольщиков. «Важно ускорить принятие решения по каждому из проблемных объектов в регионе. Наша задача — помочь землякам получить долгожданное жильё либо вернуть свои деньги», — обозначал ранее на рабочих совещаниях Дмитрий Махонин.



Процесс предоставления выплат стартовал 16 ноября. Ежедневно заявления подают в среднем 20 человек. «Чтобы быстрее решить проблему, специалисты минстроя помогали председателю жилищно-строительного кооператива информировать дольщиков о выплатах. На сегодня осталось три человека, с которыми не удается связаться. Просим этих граждан откликнуться и подать заявления на получение компенсаций», — прокомментировал Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края.

Общая сумма, предусмотренная на выплаты дольщикам «Первого пермского микрорайона», составляет 645,6 млн руб. Сумма выплаты для каждого дольщика рассчитывается индивидуально, но в среднем размер компенсации составляет 48–50 тыс. руб. за 1 кв. м.



Дольщики отмечают, что благодарны за решение их проблемы. «Спасибо вам за «Первый пермский микрорайон», всё у нас получилось. Довольны и суммой выплат. Ещё раз спасибо», — написал один из дольщиков губернатору в соцсетях.



Напомним, выплаты предоставляются через региональное отделение банка «Дом.РФ» (Пермь, ул. Сибирская, 46). Гражданам необходимо записаться на прием для подачи заявления. Это можно сделать на официальном сайте фонда (фонд214.рф) или по телефону горячей линии 8-800-7007-214.



Для получения возмещения необходимо подготовить следующие документы:



— оригинал документа, удостоверяющего личность;



— ИНН;



— заявление о выходе из ЖСК.



Всего в Пермском крае 58 проблемных объектов. На сегодня федеральным фондом приняты решения по 24 домам (ул. Толмачёва, 15; ул. Екатерининская, 175 (3 дома); ул. Кировоградская, 68а; ул. Ушакова, 34; ул. Юнг Прикамья, 14; ул. Карпинского, 114 (поз. 5.3) и ул. Декабристов, 97; «Первый пермский микрорайон» (12 домов); ул. КИМ, 14; ул. Цимлянская, 28, 30). Таким образом, будут восстановлены права 1334 дольщиков.



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Схема работы по достройке проблемных объектов по законодательству единая, она включает в себя несколько этапов:



— решение федерального фонда о достройке дома;



— заключение соглашения между федеральным фондом и региональным фондом о софинансировании мероприятий по достройке;



— передача прав на достройку региональному фонду;



— проведение обследования технического состояния объекта;



— проектирование и получение положительного заключения Госэкспертизы на проект;



— строительство объекта и ввод в эксплуатацию.



Некоторые объекты Пермского края уже прошли несколько этапов дорожной карты. В соответствии с порядком достройки проблемных домов, максимальный срок сдачи объекта в эксплуатацию — 3 года с момента передачи прав на достройку региональному фонду.



Подведены итоги технического обследования проблемного дома на ул. Толмачёва, 15 в столице Прикамья. Специалисты сделали вывод, что вносить изменения в проект, разработанный для достройки ранее, не требуется. Благодаря этому завершить строительство и восстановить права более 130 дольщиков получится быстрее. Теперь необходимо актуализировать смету достройки и направить документацию на прохождение госэкспертизы. После получения положительного заключения Госэкспертизы региональный Фонд защиты дольщиков обратится в мэрию за разрешением на строительство и объявит конкурс по выбору подрядчика на достройку. Объявить конкурс планируется в следующем году.

В соответствии с законодательством, дом должен быть достроен в срок до трёх лет.



В отношении домов на ул. Екатерининской, 175; ул. Кировоградской, 68а; Юнг Прикамья, 14; ул. Адмирала Ушакова, 34; Декабристов, 97; Карпинского, 114 (поз. 5.3) заключены соглашения о софинансировании достройки. Региональным фондом в суд поданы ходатайства о передаче прав на достройку объектов, они приняты к рассмотрению.



По дому на ул. КИМ, 14 подготовлены документы для соглашения о софинансировании, ожидается подписание.



Дольщикам домов на ул. Цимлянской, 28, 30 и ЖК «Первый пермский микрорайон» предоставляются выплаты, процесс выплат продолжается, подать заявление на получение компенсаций можно через официальный сайт федерального фонда или по телефону 8 800-7007-214. Напомним, выплаты будут производиться по рыночной стоимости квадратного метра в конкретном населённом пункте.

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