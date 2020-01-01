В Прикамье — самая высокая в России доля психологов в штате компаний и организаций Также в регионе самый высокий уровень оснащения рабочего места Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным службы исследований рекрутингового портала hh.ru, в Пермском крае самая высокая доля психологов в штате компаний и организаций — согласно опросам, в 5% организаций есть свой психолог.

Также по показателю оснащения рабочего места сотрудников Пермский край занимает первое место — 49% опрошенных работающих пермяков заявили, что их рабочее место оснащено всем необходим.

Кроме этого, ещё один критерий у прикамских компаний оказался лучшим в России — 32% опрошенных сообщили, что в их компании есть подарки для сотрудников.

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