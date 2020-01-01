Абоненты МегаФона смогут звонить друг другу безлимитно даже при минусе на счете Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Пермяки впервые смогут звонить внутри сети даже при отрицательном балансе и не расходовать пакет минут на такие вызовы. Оператор «МегаФон» обновил условия на тарифах #БезПереплат, сообщает пресс-служба оператора.

Безлимит внутри сети начнет действовать для всех новых абонентов автоматически, без необходимости подключать опцию.

«Более половины звонков абоненты, как правило, совершают внутри сети своего оператора. Новые условия позволят не переплачивать, с большей точностью рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тарифный план. Мы также сделали внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе — это актуально для 40% абонентов, которые регулярно забывают вовремя пополнить свой счет. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи», — рассказал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Плюсы тарифов #БезПереплат:

Безлимитное и бесплатное общение в мессенджерах при любом балансе — WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram.

Бесплатная опция «Копилка» — возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и использовать их в любое время, когда не хватило основного пакета.

Бесплатная защита от нежелательных подписок в интернете.

Бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.

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