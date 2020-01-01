В Прикамье за сутки скончались 30 инфицированных COVID-19 пациентов Также зафиксировано 329 новых случаев заражения Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 329 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекордный показатель с начала пандемии.

Также за сутки скончались 30 инфицированных пациентов: 18 — напрямую от вируса, 12 — от сопутствующих заболеваний.

Вылечились за сутки 344 человека.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в Прикамье количество инфицированных достигло 25 995 человек. Из них 20 110 человек вылечились, 1478 — скончались (916 — напрямую от вируса, 562 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 4108 человек. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 105 пациентов, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях и перепрофилированных клиниках составляет 28,3%.







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