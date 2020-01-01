Татьяна Сукрушева Житель Перми осуждён условно за попытку получить от бизнесмена взятку в размере 1 млн руб. Его задержали при получении 550 тыс. руб. в качестве предоплаты Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Осуждён житель Перми за попытку незаконно получить от бизнесмена сумму в размере более 1 млн руб. за прекращение несуществующего уголовного дела. Об этом сообщает ВЕТТА.

Мужчину в октябре 2019 года задержали сотрудники ФСБ при получении предоплаты в сумме 550 тыс. руб. Далее было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого Ленинский районный суд признал пермяка виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, а также штрафа в размере 70 тыс. руб.







Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.