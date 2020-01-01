Татьяна Сукрушева Жители Пермского края в III квартале этого года стали работать в среднем на час дольше Прикамье вошло в ТОП регионов с максимальным ростом продолжительности рабочей недели Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За III квартал 2020 года трудовая неделя жителей Пермского края выросла в среднем на 1 час 1 мин. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,. Об этом сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

Если в среднем по России трудовая неделя в III квартале составляла 36 час. 41 мин., то в Пермском крае жители трудятся на час больше — 37 час. 42 мин. При этом показатели края идут вразрез с тенденцией по стране: сокращение рабочих часов испытало на себе население в 60 регионах.

Максимальное сокращение отмечено в Ненецком АО — сразу на 3 часа 27 мин. Максимальное увеличение — в Кировской области — на 1 час 47 мин.

Самая продолжительная рабочая неделя — в Калининградской области — 38 час. 40 мин. Самая короткая — в Ненецком АО — 29 час. 37 мин.





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