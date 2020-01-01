Мария Сыропятова Индекс промышленного производства в Пермском крае в ноябре вырос на 5% Но с начала года индекс упал на 3,4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индекс промышленного производства в ноябре в Пермском крае вырос на 5,1% по отношению к предыдущему месяцу. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом с начала года индекс промышленного производства в Пермском крае упал на 3,4%. Сильнее всего «просели» электроэнергетика, газо- и водоснабжение (-12,4%), добыча полезных ископаемых (-3,4%) и обрабатывающие производства (-1,7%).

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