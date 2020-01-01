Цены на метанол идут вверх Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

Эксперты отмечают резкий рост цен на рынке метанола в 4-м квартале. Рынок восстанавливается после затяжного падения в конце 2019 — 1-м–3-м кварталах 2020 года, сообщает пресс-служба «Метафракс Групп».

Экспортные цены на российский метанол падали два года подряд. За 2019 г. цены снизились в среднем на 43%. По состоянию на сентябрь 2020 г. внешнеторговые цены на отечественный метанол составили в среднем $169 за тонну, за период с начала года цены упали на 11%, сообщает информационное агентство «ХимОнлайн».

«В начале года цены на метанол испытывали серьёзное давление от непредсказуемости мировой экономики. Особенно сложным был 2-й квартал, когда рынки просто останавливались из-за непредсказуемости последствий локдауна, — комментирует генеральный директор «Метафракс Трейдинг» Олег Мамаев. — В этот период происходили процессы, которые можно приравнять к форс-мажорным обстоятельствам мирового масштаба: покупатели отказывались исполнять подписанные контракты, производители были на грани остановки».

По словам Олега Мамаева, ежедневный мониторинг и анализ рынков специалистами «Метафракс Групп» позволил своевременно принимать решения, направленные на удержание позиций компании на рынке и исполнение утверждённых бюджетных параметров: «Оперативное перераспределение товарных потоков позволило не только реализовывать собственный метанол, но и продукт других производителей».

Пульс рынка

«В течении третьего квартала игрокам удалось нащупать пульс рынка. Произошла стагнация основных макроэкономических индикаторов, и наступило отрезвление игроков. Рынок отыграл падение спроса второго квартала и вернулся к исходным параметрам начала 2020 года», — сообщил Олег Мамаев. Контрактная котировка ISIC fob Rott составила 263 евро, тогда как на начало января была 270 евро.

Согласно информации Федеральной таможенной службы, по итогам девяти месяцев 2020 г. из России на мировые рынки в совокупности было отгружено около 1662 тыс. т метанола. Уровень поставок метилового спирта за период с января по сентябрь 2020 г. вырос более чем на 4% относительно уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает «ХимОнлайн».

Доля экспортных поставок метанола, по последним данным, составила почти 43% от уровня совокупного производства данной продукции в стране. Основные отгрузки метанола осуществляются на рынки стран дальнего зарубежья.

Резкий рост

В 4-м квартале рыночная ситуация существенно изменилась и цены резко пошли вверх. В момент стоимость метанола увеличилась до 340 евро за тонну.

По мнению Олега Мамаева, планомерный рост рынков был нарушен рядом политических и экономических событий: «Безусловно, тон происходящему задавали президентские выборы в США. Их непредсказуемость иногда вводила рынок в «ступор». Спотовые котировки метанола значительно превысили контрактные. Внутренний рынок лихорадило после остановки крупного отечественного производителя метанола — «Томет». Продолжающийся корпоративный конфликт собственников данного предприятия повлиял на всплеск цен».

В этих условиях «Метафракс», являясь маркетмейкером российского и европейского рынка метанола, снял существенную часть экспортных объёмов и направил их на внутренний рынок. Российским покупателям отгружено почти 50 тыс. т.

Эксперты прогнозируют, что по итогам года цена на метанол будет находится в диапазоне от 350 до 380 евро за тонну.

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