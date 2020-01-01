Елена Синица
За счёт бюджета в Перми отремонтируют фасады 109 домов
На пленарном заседании Пермской городской думы 15 декабря депутаты поддержали решение по выделению дополнительного финансирования на капремонт фасадов домов.
Изначально планировалось отремонтировать 70 домов, и на эти цели в 2020 году было направлено 123 млн руб. (а в 2021 и 2022 году запланировано в бюджете 316,4 млн руб. и 376 млн руб. соответственно). Однако было принято решение увеличить число домов до 109.
«Решение очень важное, до 300-летия Перми осталось не так много времени, — поясняет заместитель председателя комитета Пермской городской думы по городскому хозяйству Олег Афлатонов. — Улицы к этому времени хочется привести в порядок. На заседании приняли решение расширить перечень домов, а также выделить больше средств за счёт субсидий краевого бюджета. Сумма выделена хорошая». По его словам, на эти цели потребуется 500 млн руб. дополнительно в 2021 году и 100 млн руб. в 2022 году.
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