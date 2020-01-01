Елена Синица За счёт бюджета в Перми отремонтируют фасады 109 домов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы 15 декабря депутаты поддержали решение по выделению дополнительного финансирования на капремонт фасадов домов.

Изначально планировалось отремонтировать 70 домов, и на эти цели в 2020 году было направлено 123 млн руб. (а в 2021 и 2022 году запланировано в бюджете 316,4 млн руб. и 376 млн руб. соответственно). Однако было принято решение увеличить число домов до 109.

«Решение очень важное, до 300-летия Перми осталось не так много времени, — поясняет заместитель председателя комитета Пермской городской думы по городскому хозяйству Олег Афлатонов. — Улицы к этому времени хочется привести в порядок. На заседании приняли решение расширить перечень домов, а также выделить больше средств за счёт субсидий краевого бюджета. Сумма выделена хорошая». По его словам, на эти цели потребуется 500 млн руб. дополнительно в 2021 году и 100 млн руб. в 2022 году.

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