Алексей Дёмкин: «Спасатели должны работать в человеческих условиях» Поделиться Поделиться Твитнуть

Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин проверил ход реконструкции бывшей автобазы на улице Ижевской, 25, где планируется разместить Пермскую городскую службу спасения. Работы здесь начались недавно.

Участниками совещания стали заместители главы администрации Перми Виктора Агеева и Лидия Королева, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутат Дмитрий Фёдоров, представители проектировщиков и подрядчика по реконструкции здания.

Сейчас Пермская городская служба спасения дислоцируется в разных частях города в помещениях, которые уже давно устарели и не позволяют качественно организовывать работу специалистов. Люди, которые обеспечивают безопасность пермяков, должны работать в комфортных и современных условиях — это принципиальная позиция городских властей.

Создание единого комплекса на территории бывшей автобазы на улице Ижевской, 25 для размещения службы спасения уже началось. Как рассказывают сотрудники службы, пока для организации тренировок водолазов приходится выезжать в Александровск, для высотной подготовки (альпинизм и спелеоподготовка, промышленный альпинизм) — в Губаху.

— Люди, которые первыми приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях, должны работать в человеческих условиях. Сейчас началась реконструкция одного из зданий. После завершения работ его площадь составит порядка 2,7 тысяч кв. метров. Здесь разместятся поисково-спасательные отряды с техникой, оборудованием, снаряжением, появится учебно-тренировочный комплекс по разным видам профессиональной подготовки и места отдыха для спасателей. Во втором здании площадью порядка 2,2 тысяч кв. метров в перспективе разместятся подразделения ЕДДС. Это будет мощнейший информационный центр с современными серверными системами, колл-центром, — отметил Алексей Дёмкин.

По информации управления капитального строительства администрации Перми, сегодня проводятся работы по усилению существующих фундаментов здания, устройство монолитных фундаментов и гидроизоляции фундаментов, монтаж стоек под перекрытие 2-го этажа и балок перекрытия 2-го этажа, утепление фасадов. Срок окончания реконструкции по контракту — конец 2021 года. Завершаются работы по проектированию второго здания, после чего будет принято решение о финансировании работ по реконструкции.

Завершить все работы по созданию единого комплекса планируется в 2022 году. Тогда Пермская городская служба спасения сможет претендовать на звание лучшей службы в России, также на базе службы планируется создать подразделение муниципальной пожарной охраны.

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