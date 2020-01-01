Елена Синица Гордума изменила порядок предоставления муниципальной преференции в 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На заседании Пермской городской думы 15 декабря депутаты изменили порядок предоставления муниципальной преференции в 2021 году. Изменился срок подачи документов арендаторами до 1 июня (ранее сдать документы необходимо было до 1 апреля).

При этом подать заявку на получение преференции в виде скидки по арендной плате необходимо до 31 декабря. Кроме того, дополнен перечень документов, которые должен предоставить арендатор. Среди них публичный отчёт о деятельности организации за год, предшествующей дате подачи заявки, а также определение перечня информации, подлежащей включению в публичный отчёт. Также введено обоснование социальной значимости услуг и изменена процедура рассмотрения заявок.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие проекта может повлечь за собой возникновение выпадающих доходов бюджета города Перми. Оценить их сумму можно будет только по факту поступления заявок на предоставление преференции, сказано в проектной документации.

Кроме того, депутаты расширили перечень арендаторов, имеющих право на получение муниципальной преференции. Он дополнен ещё четырьмя арендаторами. Муниципальную преференцию получат частное дошкольное учреждение «Радуга», частное дошкольное учреждение «Вербалика», Пермская местная общественная организация «Орджоникидзевское районное общество охотников и рыболовов» и частное профессиональное образовательное учреждение «Меркурий».

Сумма преференций в 2021 году составит 1,386 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.