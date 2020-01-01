Григорий Серёдкин Ледовые городки появятся в каждом районе города Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городские и краевые власти потратили порядка 67 млн руб. на подготовку Перми к празднованию нового года. Об этом 16 декабря на пресс-конференции рассказала начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Елена Неганова.

Елена Неганова, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми:

— Бюджет на празднование Нового года несколько сократился за счёт отсутствия массовых мероприятий. Но в этом году горожан и гостей города ожидает множество новинок. Порядка 27 млн руб. на подготовку к празднику потрачено из городского бюджета, он из года в год относительно статичен. Отдельно 40 млн руб. ушли на оформление города — это деньги краевого бюджета, которые по отдельной программе ежегодно предоставляются нам бюджетом Пермского края.

Напомним, акцент празднования грядущего Нового года смещён с культурно-массовых мероприятий на визуальное оформление города. Вместо большого ледового городка на эспланаде появятся 12 малых ледовых городков во всех районах Перми, включая посёлок Новые Ляды. Они будут открыты для посещений с 29 декабря до 15 февраля 2021 года. Общее число ледовых объектов в них составит 56 экземпляров.

Городские улицы и здания украсят 2,3 тыс. свето-иллюминационных элементов, что на 688 больше, чем в прошлые новогодние праздники. Также появятся пять новогодних маршрутов по всему городу. На этот раз маршруты затронут не только Ленинский, Дзержинский, Мотовилихинский и Кировский районы, но и Свердловский и Индустриальный районы. Впервые с помощью светодинамической подсветки будет оформлен арт-объект «Пермские ворота» — начальная точка центрального новогоднего маршрута, который пройдёт через весь центр города по ул. Ленина и Комсомольскому проспекту.

В тоннеле на спуске, ведущем от Спасо-Преображенского собора до пермской набережной, появится мультимедийная инсталляция. Украсятся лестницы, ротонда и клумбы. Также на набережной будут работать два стационарных кафе и детские площадки.

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы:

— К подготовке празднования Нового года и Рождества муниципалитет подошел серьёзно. Помимо обеспечения безопасности, для нас важно, чтобы пермяки прочувствовали атмосферу праздника и разнообразили свой досуг. После месяцев изоляции и работы в непривычных условиях — это лучшее лекарство! Сформировано пять маршрутов, которые охватывают все районы. В плане более 420 событий: уличные выставки, ярмарки и елочные базары, катание не коньках и лыжах, детские спектакли. И, конечно же, город не останется без традиционных ледяных скульптур: с 6 января по 15 февраля 2021 года на эспланаде пройдет Кубок России по ледовой скульптуре.

Подробно со всеми мероприятиями и активностями грядущих новогодних праздников можно ознакомиться на сайте permfest.ru.

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