Годовую премию в полном объёме платят 8% работающих жителей Пермского края Это меньше, чем в среднем по стране Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитический отдел рекрутингового портала hh.ru провёл опрос среди зарегистрированных пользователей сайта на предмет годовых премий.

Оказалось, что годовую премию в полном объёме выплачивают 8% респондентов Пермского края. Это меньше, чем в среднем по России (9%).

Неполную годовую премию получают 6%, 8% рассказали, что в этом декабре годовой премии не будет, хотя раньше она выплачивалась, 35% сообщили, что они никогда не получали годовую премию.

Доля тех, кто получит полную премию, выше всего в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%). В госсекторе же самая высокая доля тех, кто в этом году премию не получит, хотя обычно получает, — 18%. Те респонденты, в чьих компаниях премию обычно никогда не выплачивают, преобладают в сфере продаж — 67%.

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