В 2020 году Фонд капремонта отремонтировал 353 дома Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края подвёл итоги работы в 2020 году. Всего отремонтировали 353 дома, где выполнили 507 видов работ.

К примеру, в 123 домах заменили лифтовое оборудование, в 77 — провели ремонт крыши, в 71 — сделали системы электроснабжения.

В два раза выросло число сданных объектов, где проводили ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, с 16 объектов до 28 увеличилось число домов со сданными системами водоотведения. Кроме того, проведено детально-инструментальное обследование 24 домов.

«Несмотря на невозможность реализации текущей региональной программы, мы выполняем план согласно нашей финансовой устойчивости, а также увеличиваем в разы количество выполняемых работ. Например, по сравнению с прошлым годом сдано в два раза больше систем электроснабжения и подвалов. Объёмы наращиваются, однако необходимо модернизировать региональную программу», — говорит генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов.

Начиная с этого года фонд, впервые в своей истории, передал право контроля за капитальным ремонтом муниципалитету. Так, в Чусовом функции технического заказчика по договору переданы городской администрации. Муниципалитет берёт на себя обязанности по отбору подрядных организаций на проектирование и проведение строительно-монтажных работ, по утверждению необходимой документации, по осуществлению контроля на строительных объектах, по проведению осмотров технического состояния домов, а также по приёмке выполненных работ.

Напомним, что на следующий год уже проводятся аукционы по замене 236 лифтов, а также заключаются договоры на строительно-монтажные работы в 279 домах.

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