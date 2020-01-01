Ещё 12 тыс. пермяков «ускорились» онлайн Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В Пермском крае в небольших сёлах, посёлках и деревнях с населением от 300 человек улучшили сигнал связи и скорость мобильного интернета. Всего за две недели телеком-инженеры объехали 20 населённых пунктов региона, сообщает пресс-служба компании «МегаФон».

Как удалось выяснить, здесь модернизировали базовые станции и установили новое телеком-оборудование. При этом первыми изменения в качестве связи заметили сами жители, когда на смартфонах вместо 3G появился значок 4G+/LTE.

«Теперь ещё 12 тыс. пермяков смогут быстрее общаться онлайн — мы запустили сеть 4G от Чернушинского до Кудымкарского района», — подтвердили технические специалисты «МегаФона».

Быструю загрузку интернет-страниц со смартфонов могут оценить жители деревень Скобелевка, Болгары, Пеньки, Берёзовая Гора, Перебор. Впервые сеть 4G «МегаФон» также запустил в сёлах Бабка, Шерья, Суксун, Ключи, Усть-Турка, Ошиб, Ёгва, Бичурино, Деменево, Архангельское, Бондюг, Суда, Дуброво. Интернет стал быстрее для жителей посёлков Верхнечусовские Городки и Бор-Лёнва.

Сами связисты признают, что в первую очередь улучшают связь на территориях, где наблюдается наибольшая нагрузка на сеть или где спрос на передачу данных выше.

«Мобильный интернет в смартфонах и планшетах жителей Прикамья стал более стабильным и быстрым. Новое телеком-оборудование в сети 4G позволит нашим абонентам всегда быть на связи и скачивать больше данных при сохранении высокой скорости интернета. К примеру, жители края теперь смогут в три раза быстрее оплачивать коммунальные услуги онлайн, посещать интернет-магазины, сайты госуcлуг или просто с комфортом проводить время за просмотром видео из Сети», — сообщил директор «МегаФона» в Пермском крае Илья Головнин.

В этом году международные эксперты компании Ookla признали мобильный интернет «МегаФона» самым быстрым. Средняя скорость скачивания информации в сети LTE оператора по России составила 32,79 Мбит/с.

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