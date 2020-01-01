Алиса Окулова В Перми заработали точки легальных продаж новогодних елей Всего властями одобрено 35 мест Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Со вторника, 15 декабря, в Перми начали работу ёлочные базары. Работать они будут до 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Всего организовано 35 точек, в основном рядом с ТЦ и продуктовыми супермаркетами.

Список легальных мест продажи:

Ленинский район:

— ТЦ «Спешилов», Спешилова, 114 (15–31 декабря);

— супермаркет «Семья», Борчанинова, 13 (15–31 декабря);

— ТК «Центральный», Пушкина, 104 (17–31 декабря);

— магазин «Игуана», Борчанинова, 15 (16–31 декабря);

— ТЦ «Айсберг», Попова, 22 (28–30 декабря).



Дзержинский район:

— ОПР «Прикамье», Пожарная, 18 (15–31 декабря);

— ТК «Пожарский», Комиссара Пожарского, 11 (15–31 декабря);

— ТЦ «Лента», Парковый, 66 (15–31 декабря);

— ТК «Хабарыч», Хабаровская, 175 (15–31 декабря);

— Китайский рынок, Кронштадтская, 39 (15–31 декабря).



Кировский район:

— ТЦ «Апельсин», Маршала Рыбалко, 99б (15–31 декабря);

— ТЦ «Астраханский», Маршала Рыбалко, 41а (15–31 декабря);

— ТЦ «Кировский», Автозаводская, 44 (15–31 декабря);

— ТЦ «Строймастер», Ласьвинская, 37 (14 декабря — 14 января);

— ТЦ «Семь чудес», Ласьвинская, 35 (14 декабря — 14 января);

— универмаг «Ушаков», Адмирала Ушакова, 28 (14 декабря — 14 января).



Индустриальный район:

— супермаркет «Семья», Леонова, 51 — Свиязева, 30 (15–31 декабря);

— супермаркет «Монетка», Мира, 111–113 (15–31 декабря);

— супермаркет «Магнит», Карпинского, 107 (15–31 декабря)

— супермаркет «Пятёрочка», Карпинского — Декабристов (15–31 декабря);

— гипермаркет «Леруа Мерлен», шоссе Космонавтов, 164а (15–31 декабря);

— ДК им. Гагарина, Мира, 39 (28–30 декабря);

— ост. Гознак, ш. Космонавтов, 114 (24–26 декабря).



Свердловский район:

— ТК «Гусаровский», Гусарова, 5 (15–31 декабря);

— ТЦ «Домино», Куйбышева, 85 (15–31 декабря);

— БЦ «Грин Плаза», Куйбышева, 95б (15–31 декабря);

— ТУ «Луч», Куйбышева, 147 (15–31 декабря);

— супермаркет «Магнит», Новые Ляды, Островского, 89 (15–31 декабря).



Мотовилихинский район:

— магазин «Пятёрочка», Уинская, 10 (15–31 декабря);

— ТК ИП Мищенко, 1905 года (напротив дома №16) (15–31 декабря);

— гипермаркет «Лента», бульвар Гагарина, 65 (15–31 декабря);

— супермаркет «Семья», Гашкова, 19а (15–31 декабря);

— супермаркет «Пятёрочка», Гайдара, 13а (15–31 декабря);

— ТЦ «Кузнецкий», Целинная, 51 (15–31 декабря).



Орджоникидзевский район:

— ТК «Ярмарка», Писарева, 10/2 (15–31 декабря).

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