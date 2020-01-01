Алексей Бурнашов заразился COVID-19
Болезнь протекает в лёгкой форме
Депутат Государственной думы РФ Алексей Бурнашов заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей страничку в Facebook.
«Нахожусь дома на самоизоляции, лечусь. Пока болезнь проходит в лёгкой форме, ситуация на границе нормы, повышенная температура. Надеюсь, что всё обойдётся», — написал Алексей Бурнашов.
Напомним, что ранее коронавирусом переболел ещё один депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко.
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