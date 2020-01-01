Татьяна Сукрушева С начала года недобросовестным коллекторам выписано штрафов на общую сумму более 5 млн руб. У них найдено 116 нарушений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебные приставы Пермского края с начала 2020 года обнаружили 116 нарушений в работе коллекторских агентств и микрофинансовых организаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП РФ.

Нарушителям выписаны административные штрафы на общую сумму более 5 млн руб. В частности, установлено, что организации использовали незаконные методы сбора долгов.

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