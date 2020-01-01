Скончался преподаватель ПГНИУ, кандидат исторических наук Владислав Унгвицкий Ему было 82 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Владислав Унгвицкий

Константин Долгановский

Деканат историко-политологического факультета ПГНИУ сообщил, что 14 декабря ушёл из жизни преподаватель университета, кандидат исторических наук Владислав Унгвицкий, ему было 82 года.

Владислав Николаевич с 1959 года состоял в Союзе журналистов СССР, в 1964 году окончил филологический факультет ПГУ. В университете работал с 1973 года.

Прощание с ним состоится в четверг, 17 декабря, в 13:10 в большом зале на Старцева, 61.

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