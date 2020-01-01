В Пермском крае — очередной рекорд по заболевшим коронавирусом За сутки зафиксировано 327 новых случаев Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, на территории Пермского края за сутки зафиксировано 327 новых случаев заболевания коронавирусом. Это очередной суточный рекорд в регионе.

Также за сутки скончались 32 инфицированных: 19 — напрямую от вируса, 13 — от сопутствующих заболеваний. Вылечились за сутки 359 человек.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в Прикамье количество инфицированных достигло 25 666 человек, из них 19 766 — выздоровели, 1 448 — скончались (898 — напрямую от вируса, 550 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3913 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 106 инфицированных, свободный коечный фонд в коронавирусных отделениях и перепрофилированных под лечение COVID-19 клиниках составляет 27,5%.

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