Алиса Окулова Инспекция госжилнадзора Пермского края вернула жителям 9 млн руб. переплат Чаще всего жители переплачивали за отопление и горячее водоснабжение Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края в 2020 году помогла вернуть жителям Прикамья свыше 9 млн руб., переплаченных за коммунальные услуги. Сумма перерасчёта платы за отопление составила 3,7 млн руб., за горячую воду — 1,7 млн руб. Наиболее крупные перерасчёты по требованию инспекции произведены жителям города Перми, которым возвращено порядка 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

Всего в 2020 году по состоянию на 15 декабря ИГЖН рассмотрела 13,5 тыс. обращений жителей по различным темам, включая перерасчёт и бездействие управляющих организаций.

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