«Азот» завершает Год памяти и славы Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Масштабный проект филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» «Здравствуйте, мои родные…», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершился. Он объединил цикл мероприятий и стал ярким событием в городе Березники, сообщает пресс-служба предприятия.

Основа проекта — интерактивный календарь «Здравствуйте, мои родные…». Заводчане читают письма азотчиков, которые были написаны в годы Великой Отечественной войны. Иллюстрацией к письмам стали живые фотографии, реконструкции реальных фото времён Второй мировой войны. В съёмках также участвовали сотрудники предприятия. На каждой странице календаря размещен QR-код, перейдя по которому можно посмотреть, как оживают кадры, и послушать фронтовые письма. Календарь стал победителем в основной номинации «Лучший корпоративный календарь» в Национальном конкурсе корпоративных календарей «Серебряные нити — 2020».

Весь год календарь служил центром для многих интересных и важных мероприятий, посвящённых Году памяти и славы. В школах города прошли онлайн-уроки с трансляцией видеопроекта. При поддержке филиала «Азот» состоялся открытый городской военно-спортивный слет «Наследники Победы», где воспитанники центра «Каскад» читали письма своих родных, не вернувшихся с фронта.

К проекту присоединились две телекомпании города Березники. На телеканале «Своё-ТВ» в эфир вышло 20 серий, в которых горожане читают письма с фронта. Совместную работу телеканала «Своё-ТВ» и филиала «Азот» поддержало и министерство культуры Пермского края в рамках проекта «Возрождение исторической памяти Пермского края».

Год памяти и славы завершается телепроектом на телеканале «Верхнекамье-ТВ», который посвящён городскому конкурсу сочинений «Письмо из ХХI века». Старшеклассникам города было предложено написать письмо-сочинение с обращением к своим прадедам — героям военных лет. Авторы лучших конкурсных работ получили ценные призы от филиала «Азот» и стали участниками телепроекта. Телекомпания «Верхнекамье-ТВ» подготовила семь серий с участием победителей конкурса. Конкурс проводился при поддержке управления образования администрации города Березники.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

— Мы планировали, что наш проект «Здравствуйте, мои родные…» охватит все возрастные категории, для этого и создавались разные формы возможности участия в проекте. Ценно, что большое участие приняла в нём молодёжь: наши дети должны знать историю Великой Отечественной войны не только по учебникам. Важно, чтобы остался след и в душе, и в сердце. И этот проект объединил нас всех в Год памяти и славы.

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