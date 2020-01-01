Елена Синица Депутаты гордумы поддержали строительство склада ФСИН на Бахаревке Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании Пермской городской думы депутаты рассмотрели вопрос строительство склада ФСИН. Он будет расположен в микрорайоне Бахаревка Индустриального района. Проект был подготовлен по заявлениям ГУ ФСИН по Пермскому краю.

В ходе обсуждения член комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития Вероника Куликова сообщила, что формально на данный проект решения имеются положительные заключения управления экспертизы и аналитики, Контрольно-счётной палаты.

Также она отметила, что, согласно имеющейся информации, на складе будут храниться оружие, средства специальной защиты, масла и смазки: «Какие действия со стороны депутатского корпуса возможны, если перечень будет расширяться?»

По словам вице-мэра Ларисы Ведерниковой, решение по внесению изменений в перечень будет зависеть от государственной экспертизы. Оружие на складе будет храниться в разряженном виде, смазочные материалы будут использоваться для этого же оружия. Документация уже прошла госэкспертизу. «Если ГУ ФСИН будут предусматривать там хранение иных материалов, которые будут опасны, они должны будут внести изменения в проектную документацию. После к нам обратятся за разрешением на реконструкцию данного объекта. Также будет проходить повторная госэкспертиза», — заявила Ведерникова.

Напомним, ранее на заседании комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Пермской городской думы 9 декабря потребовали гарантий от ФСИН, что на складе, который управление планирует построить в микрорайоне Бахаревка Индустриального района, не будет взрывчатых веществ. Тогда приглашённый на заседание заместитель начальника управления ФСИН по Пермскому краю Владимир Злобин отметил, что хранение взрывчатых веществ исключено.

По итогу заседания думы депутаты поддержали решение.

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