Пермская гордума одобрила изменение Генплана для строительства стендов по испытанию одного из самых мощных авиадвигателей в мире Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании Пермской городской думы депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в Генеральный план Перми по заявлению АО «ОДК-Пермские моторы».

Компания вышла с предложением сменить зонирование на участке площадью 304 тыс. кв. м в пос. Новые Ляды: перевести всю территорию из зоны «ГЛ» («городские леса») в зону ПК-1 («зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности»). На участке «ОДК-Пермские моторы» планирует построить внешний испытательный стенд для авиадвигателей ПД-35. Это двухконтурный турбовентиляторный двигатель особой мощности с тягой на взлёте до 40 т. На сегодняшний день такого класса двигатели производят лишь две компании — General Electric в США и Rolls-Royce в Великобритании.

Как ранее отмечал директор по инфраструктуре АО «ОДК-Пермские моторы» Николай Андреев, в России работу над двигателем проводят несколько предприятий в разных городах, но специального стенда для его испытаний нет. Для его создания и планируется лесной участок в Новых Лядах. Новый стенд открытого типа будет находиться рядом с семью закрытыми стендами. При этом, как отметили представители компании, для строительства уже есть вся инфраструктура.

Депутаты единогласно поддержали данный проект решения.

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