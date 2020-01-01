В Перми появятся три новые особо охраняемые природных территории Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы 15 декабря депутаты поддержали проект решения о создании трёх особо охраняемых территорий местного значения — охраняемого ландшафта (ООПТ). Это «Нижнекурьинские водно-болотные угодья», «Красные горки» и «Ласьвинская долина». Все три территории расположены в Кировском районе.

В частности, территория «Ласьвинской долины» будет занимать 77,8 га и расположена в районе Ласьвинских хуторов. «Нижнекурьинские водно-болотные угодья» занимают 44,5 га и расположены рядом с Красавинским мостом, «Красные горки» — самая «объёмная» территория — 158 га в районе Новых Водников.

Ранее на комитете по вопросам градостроительства, планирования и развития территории начальник управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев пояснил, что практически все территории активно используются жителями. По его словам, перевод их в ООПТ позволит «распространить на них природоохранные мероприятия», а также содержать их в чистом состоянии. И именно включением их в ООПТ завершится второй этап реализации плана по созданию особо охраняемых территорий.

Депутаты гордумы поддержали инициативу.

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