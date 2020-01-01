Елена Лодыгина журналист Депутаты Пермской гордумы перераспределили бюджетные расходы на 2020 год Размер бюджетного дефицита в 2020 году составит 3,4 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Депутаты Пермской гордумы утвердили поправки в бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Ранее не использованные 288 млн руб. будут частично потрачены на покрытие бюджетного дефицита в 2020 году. Всего на эти цели будет направлено 188 млн руб. Таким образом, размер бюджетного дефицита в 2020 году составит 3,4 млрд руб.

Оставшуюся сумму — 100 млн руб. — предлагается дополнительно направить в том числе на повышение зарплат педагогам (35 млн руб.), строительство дороги на ул. Лесной (23 млн руб.), предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде (48 млн руб.).

К данному проекту бюджета поступили 14 поправок, которые позднее были отозваны как необоснованные.

Депутат Пермской гордумы Арсен Болквадзе поинтересовался, включены ли в проект бюджета на 2021 год работы по благоустройству сквера на ул. Маршала Рыбалко возле парка «Счастье есть» в Кировском районе Перми.

На что замглавы Перми Анатолий Дашкевич пояснил, что городская администрация планирует привлечь денежные средства в размере около 30 млн руб. на приведение дорожек в нормативное состояние, установку скамеек и урн. Ещё 5 млн руб. будет потрачено на ремонт освещения. Начать работы на объекте планируется уже в первом квартале 2021 года.

Напомним, о необходимости проведения работ в районе парка «Счастье есть» Арсен Болквадзе заявлял в ходе обсуждения развития массового спорта в Перми. В этом сквере местные жители занимаются скандинавской ходьбой.

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